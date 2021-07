Tutino verso la Salernitana, ma potrebbe iniziare il campionato con il Napoli

Gennaro Tutino potrebbe tornare alla Salernitana, ma iniziare il campionato con il Napoli.

Gennaro Tutino è appena tornato al Napoli dalla Salernitana, squadra in cui ha disputato una stagione da protagonista, che si è conclusa con il ritorno del club in Serie A. A breve però il giocatore potrebbe ripartire: tra le opzioni c’è proprio la Salernitana, un’altra è invece il Parma. Le alternative però non finiscono qui: Gennaro Tutino potrebbe anche iniziare la nuova stagione di campionato con il Napoli.

Ad affermare questa opzione è il Corriere del Mezzogiorno, che ne spiega anche le ragioni:

“L’attaccante 25enne è seguito anche dal Parma ma starebbe valutando una sua permanenza in Campania legata anche al minutaggio che in granata sarebbe importante e in azzurro invece tutto da conquistare. «Siamo con lui», ha detto Spalletti in Trentino. Con Lozano e Mertens out per molte settimane non mancherebbero chances in più in avvio di campionato. Il ragazzo deve essere abile e lungimirante.”

