Di Napoli: “Il colpo Dybala può riaccendere l’entusiasmo”

Arturo Di Napoli ha fatto il punto sulla squadra di Spalletti

Nel corso della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore Arturo Di Napoli. Ecco le sue parole:

“Colpo Dybala per riaccendere l’entusiasmo a Napoli? Assolutamente sì. Dybala deve capire qual è la sua reale dimensione. Si è creato intorno a lui una grande confusione ed è lui che ne paga le conseguenze. A Napoli uno come lui accenderebbe l’entusiasmo, si rilancerebbe in pieno”.

Sull’addio di Koulibaly: “Un conto è sostituire Koulibaly per 4-5 gare e tutti in difesa si responsabilizzano e un conto farne a meno sempre. Koulibaly è cresciuto tanto, non se ne poteva fare a meno così facilmente. Credo sia insostituibile uno come lui. Osimhen? Per me è più facile sostituire il difensore che l’attaccante, perché questo è più giovane e può crescere ancora e potrà avere ancora più mercato più avanti. Koulibaly aveva fatto il suo tempo”.