Sky, biglietti rimborsabili per chi ha paura del Coronavirus

Il Napoli tende la mano ai tifosi

Secondo quanto rivela Sky, la società campana ha deciso di rimborsare il biglietto al tifoso che deciderà di non presenziare allo stadio questa sera, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Barcellona, per paura del Coronavirus.

Coloro che vorranno attuare questa soluzione, dovranno prima annullare il ticket e poi chiedere il rimborso. Infine, aspettare i tempi tecnici necessari per ricevere la cifra spesa per acquistare il tagliando.

