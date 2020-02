Napoli-Barcellona non c’è rivalità tra i tifosi, ecco il piano sicurezza

Napoli-Barcellona, un evento per la città

Come in tutti i grandi eventi, le forze dell’ordine terranno d’occhio la situazione, visto che da Barcellona sono previsti circa 1.500 tifosi in Italia. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno:

“I cancelli e i tornelli dell’impianto di Fuorigrotta saranno aperti a partire dalle 17, come spiegato dal calcio Napoli in una nota, per favorire il regolare accesso ed evitare ingorghi in tutta l’area. Mille gli agenti previsti dalla Questura per un evento unico nel suo genere e oltre 1500 i tifosi blaugrana che seguiranno la squadra al San Paolo. Oltre 300 steward saranno impegnati all’interno e all’esterno del San Paolo e si occuperanno di non far intralciare le vie di fuga e di far rispettare i posti assegnati in tutti i settori. Non si temono scontri: tra le due opposte tifoserie, non c’è astio, né tantomeno rivalità, ma un rapporto di stima e amicizia che risale a molto tempo fa”.

