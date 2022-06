Non è Kalidou Koulibaly il primo obiettivo del Barcellona per rinforzare la difesa. Lo riferisce Mundo Deportivo, che spiega che per il ruolo si guarda con attenzione anche a Jules Koundé del Siviglia, 23 anni e una clausola rescissoria da 90 milioni (gli andalusi ne chiedono almeno 65. Le alternative sono Benoit Badiashile (Monaco) e Joao Victor (Corinthians)”.