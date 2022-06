Rinnovo Mertens, Dries rifiuta 5 milioni dal Messico

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente FIFA e intermediario di mercato per il Messico: “Mertens in Messico? Farebbe faville come Gignac. Io avevo il mandato di un club messicano disposto a dare 4-5 milioni di ingaggio a Dries, ma il suo entourage non è mai voluto sedersi a parlare. Dal Messico lo vogliono, ma Mertens nutre un grande amore per il Napoli. E questo non può che essere una bella notizia per gli azzurri e per noi tifosi (ride ndr)”.