Koulibaly: “Legame speciale con i tifosi. Il Napoli farà di tutto per la corsa al titolo. Futuro? Verso cambiamenti”

Calciomercato Napoli – Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BBC Sport Africa. Il senegalese ha espresso parole d’amore per i tifosi azzurri, ed ha fatto alcune riflessione per il futuro.

Sui tifosi cosa dice Koulibaly?

Koulibaly:

“Mi apprezzano, li apprezzo e loro sanno che sto facendo del mio meglio in campo per loro. Quando giochi e tutti urlano il tuo nome, è fantastico. Possiamo dire che sono cresciuto qui e che i miei figli sono nati qui, quindi ho un legame molto speciale con le persone di Napoli”

In occasione della Coppa d’Africa i napoletani hanno sostenuto il Senegal: “Sono i primi tifosi, ho ricevuto tanti messaggi sui social quando abbiamo vinto il torneo. Sono davvero felice di questo rapporto speciale. Quando i miei amici o i miei fratelli arrivano a Napoli, vengono accolti così bene. C’è qualcosa di speciale tra loro e me”

Sulla stagione di Serie A appena terminataterminata

“Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa al titolo è stata qualcosa di importante anche per noi, ma non siamo riusciti ad ottenere i punti che ci servivano per vincere.

I fan erano un po’ scontenti perché volevano che lottassimo per il titolo. Considerando il loro affetto, è un peccato e ha fatto davvero male.

Quando giochi per il Napoli, giochi per un piccolo Paese e non devi dimenticarlo. Amano il calcio, amano il loro club e amano i loro colori.

Potevamo fare meglio, ma possiamo essere felici di essere in Champions League la prossima stagione”

Koulibaly sul futuro, con uno sguardo anche sul mercato

“Perderemo anche alcuni giocatori, alcuni se ne andranno, alcuni contratti scadranno. Ci saranno alcuni cambiamenti la prossima stagione. Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare ancora nella corsa al titolo”

