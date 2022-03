Sconcerti sulla Juventus: “Eliminata in Champions, ma in campionato non perde da novembre”

Sconcerti sulla Juventus

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato un’intervista al portale TMW, dove ha parlato dell’eliminazione della Juventus in Champions e su come i bianconeri affronteranno il finale di stagione. Ecco quanto dichiarato:

“Si nota l’incapacità a costruire gioco. La Juve diventa pericolosa molto raramente e anche nel momento in cui ha un centravanti importante, non sei in grado di rifornirlo. La vittoria contro il Chelsea fu il primo segnale preoccupante, con un risultato che mascherò i problemi veri. Per me era la dimostrazione che Allegri non potesse giocare diversamente da così e non perché lui lo volesse. Allegri ha capito subito che questa non era la Juve che poteva andare fino in fondo. Anche ieri, nelle dichiarazioni un po’ sconnesse, ha detto che gioca con i giocatori che ha. E’ una Juve caricata di giocatori sbagliati, incapaci di giocare bene a calcio. Possibile contraccolpo della squadra bianconera in campionato? Qui trova squadre minori rispetto all’Europa. La Juventus, nel suo calendario, ha solo lo scontro diretto con l’Inter. Sarà un altro tipo di torneo. I bianconeri non perdono in Italia da novembre”.

