Calciomercato Serie A, oltre Cavani la Salernitana sogna Milik

Salernitana sogna gli ex Napoli: dopo Cavani spunta l’idea Milik

Salernitana pronta a scatenarsi sul mercato alla ricerca di un bomber. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Sport i granata starebbero pensando all’ex azzurro Arek Milik.

“Mentre si appresta ad inoltrare un’articolata proposta al manager di Cavani, la società di Iervolino pensa ad Arkadiusz Milik. Il ventottenne attaccante polacco ex Napoli è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia con cui la scorsa stagione ha segnato complessivamente 20 gol nonostante qualche infortunio. Milik va in scadenza di contratto e guadagna 3,5 milioni a stagione. Col Napoli ha segnato 48 gol in 122 partite. “