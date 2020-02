Coronavirus, il Barcellona dovrà effettuare un test medico all’arrivo a Napoli

Martedi arriverà il Barcellona

I balugrana sono attesi in città Martedi per la Champions contro il Napoli e, come riporta ESPN, per l’allarme Coronavirus i componenti del Barcellona dovranno effettuare un check medico all’arrivo all’aeroporto di Napoli.

Un controllo della temperatura corporea e, in caso di temperatura alta, ulteriori test in ospedale. Sono queste le linee guida stabilite dalle autorità sanitarie italiane con il governo in prima linea per combattere la diffusione del virus.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

Chiariello contro i tifosi:”Dovete capire la gestione aziendale”

Allarme coronavirus in Lombardia, rinviate 40 partite