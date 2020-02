Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

Per sperare nella salvezza serve una vottoria

Nel corso della diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Erica Bariselli colelga molto vicina alle vicende del Brescia Calcio. Ecco cosa ha dichiarato: “Il momento lo lascio immaginare, ovviamente difficile ed è un eufemismo. C’è la sensazione, quasi una consapevolezza, che oggi sarà l’ultimo treno. Diego Lopez non vuol sentire parlare di ultima spiaggia, ma il tecnico sa benissimo che non si può giocare a nascondino, ma anzi bisogna uscire allo scoperto. Per nutrire speranze di salvezza serve tornare ad una vittoria che manca da nove giornate, una vita. Ambiente? Lo stadio ci crede per forza di cose, è il momento che la squadra scopra l’effetto Rigamonti”.

