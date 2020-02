Napoli, l’ultima vittoria a Brescia risale a 10 anni fa: c’era Lavezzi

Quasi 10 anni fa il Napoli vinceva sul campo del Brescia con un gol del Pocho Lavezzi. Tanti anni, tanti cose avvenute.

Ora Gattuso siede sulla panchina azzurra e non più Mazzarri. Lavezzi non c’è più, ma c’è Mertens che insegue un sogno: essere il miglior marcatore della storia azzurra. In attesa della splendida partita di martedì contro il Barcelona gli azzurri provano ad ipotecare la partita di stasera senza troppi problemi, prima di dedicarsi poi a Messi e compagnia.

