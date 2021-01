Calciomercato, Zaccagni sempre più vicino. C’è l’accordo con l’agente

Calciomercato, Zaccagni ad un passo

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è molto vicino all’acquisto di Mattia Zaccagni. L’accordo con l’agente del calciatore è ormai definito, resta da sistemare l’intesa economica con il Verona. Il Napoli ha offerto 14 milioni più bonus, con la possibilità di concretizzare il trasferimento a Giugno. I buoni rapporti tra i due club potrebbero fare la differenza, con il Napoli che lascerebbe Zaccagni a Verona per tutto il resto della stagione in corso. L’operazione potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni, anticipando così Milan, Inter, Roma che erano sul calciatore.

