Mario Giuffredi: “Ancelotti stava distruggendo Hysaj”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo

A dieci minuti dalla fine di Cagliari-Napoli, Elseid Hysaj ha dovuto lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Quest’oggi, l’agente del terzine albanese, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: “Il ragazzo sarà in campo tra massimo 7 giorni e non si esclude che possa essere disponibile già col Brescia. I napoletani penso debbano riconoscere la serietà, la bontà, la professionalità e la capacità del ragazzo e del calciatore. Ancelotti aveva distrutto Elsied del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto certezze”.

Giuffredi ha poi continuato: “Ancelotti a Napoli non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Preferisco non parlare dei rapporti tra l’allenatore ed i calciatori. Ma tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti e rivalutati da Gattuso. Gattuso è un allenatore bravo, fa un calcio diverso. Secondo me è venuto a Napoli in una situazione catastrofica, ma ha fatto un lavoro più che eccellente. Juric invece deve essere ancora sperimentato in una piazza difficile, non sai mai che cosa può venire fuori”.

