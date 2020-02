Allan escluso dalla trasferta di Cagliari sembra aver capito il messaggio di Gattuso. Come racconta Alvino ieri il giocatore si è allenato per tre ore con il preparatore atlatico.

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari a causa dell’atteggiamento non corretto palesato in allenamento. La punizione di Gattuso, sembrerebbe aver colpito il centrocampista brasiliano. Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato un bel retroscena sulla giornata di ieri:

“Allan ieri si è fatto una giornata di allenamento, si è allenato tre ore con grande impegno, è andato forte insieme al preparatore atletico. Non se n’è stato a casa. Gattuso, parlando in maniera sincera con Allan, sa di poterlo recuperare”.

