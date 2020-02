Ulivieri: ”Cagliari-Napoli? Gli azzurri pensano alle Coppe”

Ulivieri: Nicchi quarto mandato? Bisogna che siano favorevoli gli altri. Gli arbitri sono cambiati. Il Cagliari contro il ha bisogno di riscattarsi

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente associazione italiana allenatori, per parlare degli arbitri, di Nicchi e di Cagliari -Napoli.

Queste le sue parole:

SULLO CHALLANGE

“Bisognerà vedere come inciderà sulla gara il challange, bisognerà sperimentarlo. Come idea, in linea generale, sono favorevole. Se dovessimo arrivare al 100% senza errori, è impensabile. Oggi guardo gli arbitri con altri occhi, sono cambiati, possono sbagliare ma possono qualificarci come errori e non come atteggiamento sbagliato”.

ULIVIERI SU NICCHI

”Nicchi quarto mandato? Bisogna che siano favorevoli gli altri”.

SU CAGLIARI – NAPOLI

”Cagliari-Napoli? Napoli pensa alle Coppe, ma con le grandi trova l’orgoglio giocando un gran bel calcio. Partite prese un po’ alla leggera, non ci siamo, probabilmente perché gli obiettivi sono altri e sono concentrati su altre cose. Il Cagliari ha bisogno di riscattarsi, dalla partita con la Lazio in poi ha avuto un po’ di problemi. Aveva raccolto molto, ma adesso sta andando ad affievolirsi. Allenatori pronti al challange? Ne parlerà il presidente federale”. Conclude Ulivieri.

