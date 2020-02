Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”

Benevento, parla il presidente Vigorito

Ultime Calcio Napoli – Vigorito presidente del Benevento è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

Vigorito

“Ho finito il campionato scorso fermando la nostra corsa in semifinale, dissi ai ragazzi di non di piangere troppo, ma di godersi le vacanze, e che ci avremmo riprovato il prossimo anno. Credo che l’anno scorso avevamo i numeri matematici per andare in A, ma non avevamo quello che abbiamo quest’anno, vale a dire la consapevolezza di aumentare le percentuali di poter restare in A. Vigorito, i calciatori e lo staff vogliono che andare in A non debba restare una meteora. Non è così facile andare in A, la prima volta mi sembrava quasi normale, poi mi resi conto di aver fatto qualcosa di straordinario. Collaborazione col Napoli? Sono per le società, non potrei mai rifiutare una collaborazione con un club come il Napoli. I matrimoni si fanno, però, in due. Possiamo anche fare i promessi sposi, ma poi ci vuole Don Abbondio (scehrza ndr.). L’Atalanta sta dando la dimostrazione di voler fare calcio sul serio, dieci anni fa era in B e non viene da chissà quali campionati. E’ da dodici anni che lavoriamo in modo tale da poter avere una base forte. L’Atalanta è il nostro modello, vogliamo provare ad imitarli e fare anche qualcosa di migliore”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Martino: “Arbitri hanno condizionato, in Inghilterra non è cosi”

Gattuso su Lozano:”Parlate di lui solo perchè è stato pagato tanto”

Conte parla di nuovo del Napoli: “Strategia difensiva, che ha dato risultati”

Emergenza Barcellona, si ferma anche Jordi Alba

Gattuso, esclusione Allan: “Non s’è allenato come voglio io e se ne sta a casa”

Napoli, i convocati di Gattuso: sono quattro gli assenti

Cagliari-Napoli, sono 20 i convocati di Maran. La lista

Napoli, infortunio Koulibaly: il senegalese out con il Cagliari

Dalla Spagna – James Rodriguez avventura finita! Il Real Madrid può proporlo al Napoli in cambio di Ruiz

News Calcio Napoli – Arek Milik alle prese con un problema fisico

Ulivieri: ”Cagliari-Napoli? Gli azzurri pensano alle Coppe”