Biasin: “De Laurentiis deve convincere Gattuso a restare a Napoli”

Fabrizio Biasin, giornalista, parla del Napoli, in particolare del tecnico Gennaro Gattuso.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Napoli e di Gennaro Gattuso nel suo editoriale. Biasin crede che il tecnico non debba abbandonare la panchina azzurra, in quanto sta facendo delle grandi cose a Napoli, per questo motivo il presidente De Laurentiis dovrebbe convincerlo a restare.

“Ieri, il Napoli ha portato a casa una grande vittoria contro il Torino. La partita è finita 0-2, ma gli azzurri avrebbero potuto segnare molte più reti. Il Napoli un gran calcio ed ha tutte le carte in regola per raggiungere il suo obiettivo stagionale: qualificarsi alla prossima Champions. Se De Laurentiis fosse stato più sereno oggi il Napoli sarebbe addirittura in una situazione migliore. De Laurentiis ha un’occasione d’oro: provare a convincere Gennaro Gattuso a non andare via. Forse è tardi, ma per avere dei buoni risultati c’è bisogno di tempo, ripartire da zero non avrebbe quasi senso.”

