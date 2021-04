Napoli, i quotidiani elogiano Gattuso: “Sta compiendo un capolavoro”

Dopo la vittoria del Napoli contro il Torino, alcuni quotidiani hanno elogiato il lavoro che Gattuso è riuscito a fare dopo il periodo di crisi.

Il Napoli continua a collezionare punti fondamentali per l’obiettivo Champions League. La squadra guidata da Gennaro Gattuso vince contro il Torino ed arriva al terzo posto in classifica, a pari punti con Milan e Juventus ma con gli scontri diretti a proprio favore. Il giorno dopo la gara Gattuso ha ricevuto una pioggia di elogi dai quotidiani, che hanno sottolineato le sua capacità di far rinascere il Napoli.

A seguire qualche voto sulla sua gestione della gara:

Gazzetta dello Sport – 7: “Il suo sta diventando un piccolo capolavoro. La squadra gioca bene ed è determinata nel cercare la vittoria e difenderla. La sua mano è evidente.”

Corriere dello Sport – 7,5: “Per un’ora, è uno spettacolo da applauso, dentro una partita piena di calcio. E il finale è in gestione. Il campionato è ricominciato, adesso sì.”

