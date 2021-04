Bakayoko e il gol dell’addio: il Napoli non lo riscatterà a fine stagione

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della buona prestazione di Bakayoko, ma il calciatore proprietà del Chelsea, non verrà riscattato.

Lo splendido gol di Bakayoko non basta per far cambiare idea su di lui, a fine stagione sarà addio

Il centrocampista, proprietà del Chelsea non verrà riscattato: “C’era la concorrenza dell’Hertha Berlino, ma il francese ha deciso di tornare da Gattuso a condizioni ottime per il Napoli: prestito secco con l’ingaggio condiviso con il Chelsea, senza alcuna condizione per un eventuale riscatto che però non ci sarà”.

