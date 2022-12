Corriere dello Sport – Zerbin nel mirino del Bologna, trattativa difficile: sogna lo scudetto.

Alessio Zerbin, nonostante lo scarso minutaggio in campo, ha attirato l’attenzione di una squadra di Serie A. Difatti, oltre allo scambio tra Zanoli e Bereszynski, potrebbe spuntare un’occasione vera e propria anche per lui. Secondo le testimonianze del quotidiano, ci sarebbe il pressing del Bologna, nonostante ciò l’operazione non sarebbe così semplice. Il giovane azzurro, avrebbe fatto percepire di non volersi staccare dal sogno scudetto, che sta vivendo insieme ai suoi compagni di squadra a Castel Volturno. Nonostante i pochi minuti concessi da mister Spalletti e con i grandi talenti, titolari insostituibili, avrebbe il desiderio di proseguire questa avventura. Stessa sorte per Gaetano che ha attirato l’attenzione della Cremonese, ma anche in questo caso c’è l’ostacolo della favola in corso: uscire dall’ambiente azzurro, in questo momento, non è una priorità per nessuno.

