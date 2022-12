Lobotka sceglie il Napoli, pronto il rinnovo: contratto fino al 2027

Stanislav Lobotka ha scelto ancora una volta il Napoli. Lo slovacco ha rubato il cuore dei tifosi azzurri, ma non solo, anche quello della società partenopea che è pronta ad offrirgli il rinnovo per cercare di blindarlo a centrocampo.

“E’ quando manca che ti rendi conto a cosa stai rinunciando. Basta dire che l’unica volta in cui Spalletti non lo ha schierato titolare è stato contro il Lecce, vale a dire l’ultima partita di campionato che il Napoli non è riuscito a vincere. E quando per risparmiarlo un po’ il tecnico lo ha tolto nei minuti finali di Liverpool, la squadra ha perso equilibrio, abbassandosi e subendo due gol e l’unica sconfitta stagionale, seppur ininfluente.