Nazionale italiana, Politano spiazzato dalla mancata convocazione

L’attaccante del Napoli Matteo Politano sarebbe rimasto spiazzato dalla mancata convocazione nella Nazionale italiana.

Il tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Malta ed Inghilterra, lista in cui non figura il nome di Matteo Politano.

Secondo quanto riportato da Il Mattino l’attaccante del Napoli sarebbe rimasto spiazzato da ciò:

“Scelta tecnica. Spalletti ha deciso di lasciarlo a casa per un turno. Uno stop voluto dal ct che per il ruolo di esterno d’attacco nel suo tridente ha deciso di puntare su altri uomini: Chiesa, Zaniolo e Berardi su tutti. Strano, ma vero. Perché il rapporto tra Politano e l’attuale ct della Nazionale è sempre stato solidissimo. Insieme all’Inter, ma soprattutto insieme al Napoli dove lo scorso anno sono stati capaci di coronare il sogno scudetto a braccetto. Perché Matteo è sempre stato un fedelissimo di Spalletti. Anche per questo la mancata convocazione in Nazionale lo ha spiazzato, esattamente come è solito fare lui, con una finta sui difensori avversari.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Buone notizie per Rrahmani, Garcia potrebbe convocarlo con il Verona

Tegola Raspadori, ancora riserva e Garcia e lo posiziona fuori ruolo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lipsia, rinnova il capitano Orban