Il Napoli vince a Torino ed aggancia il terzo posto per differenza reti

Il Napoli si impone per 2-0 in casa del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Per il Napoli le marcature sono di Bakayoko ed Osimhen. C’è rammarico per le numerose occasioni da gol sprecate, complice anche la sfortuna con i pali colpiti da Zielinski ed Insigne. Con questa vittoria il Napoli si porta a pari punti con la Juventus ed il Milan ma è terzo, dietro l’Atalante, per differenza reti totale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Anticipi e posticipi fino alla 37° giornata

Dotto: “Ormai Spalletti è del Napoli, girano falsità sul suo conto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India: il governo suggerisce l’uso delle mascherine anche in casa