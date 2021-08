Pedullà, Insigne: “L’agente lo ha proposto nuovamente all’Inter, questa l’eventuale offerta dei nerazzurri…”

Secondo l’esperto di mercato, l’agente del capitano azzurro continua a proporre il suo assistito ai nerazzurri

Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale parla della situazione relativa a Lorenzo Insigne. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato l’agente del capitano azzurro, Vincenzo Pisacane, starebbe continuando a proporre il suo assistito all’Inter.

Queste è quanto si legge:

“L’agente di Lorenzo Insigne ha proposto nuovamente il suo assistito nelle ultime ore. Una no stop, diremmo un martellamento continuo, nei riguardi degli uomini mercato nerazzurro. Ma con risultati non soddisfacenti: l’arrivo di un altro attaccante (pole Thuram) con la conferma di Sanchez chiuderebbe il mercato in entrata nel reparto offensivo. E l’Inter metterebbe eventualmente sul tavolo 15 milioni, non di più, evidentemente pochi per quelle che sono le richieste di De Laurentiis.

C’è un precedente del 24 gennaio 2020, oltre un anno e mezzo fa, quando vi svelammo la stessa proposta fatta da Mino Raiola (allora agente di Insigne) all’Inter per l’estate successiva, non ci furono sbocchi. Che Insigne possa essere un’opportunità a zero non ci sono dubbi, sempre se non cambieranno gli scenari. Ma per questa sessione di mercato la situazione fin qui è bloccata”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Ounas, due opzioni per l’attaccante: cessione o rinnovo

Ag. Rugani: “Accostamento al Napoli? la Juve non l’ha mai messo sul mercato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi