L’affetto dei tifosi all’esterno del Maradona: la spinta verso la Champions

Potrebbe essere un pre-partita speciale per il Napoli, quello di domani, secondo il Corriere del Mezzogiorno ci sarà una grande sorpresa ad accogliere i giocatori.

L’ultima giornata di campionato è per il mondo napoletano un’importante occasione per approdare nella zona europea di lusso.

Il momento della verità s’avvicina, il Napoli domani sera debutterà al Maradona e si giocherà il tutto per tutto. E’ l’ora della battaglia tanto attesa per una conferma in Champions League. Il rituale prevede la rifinitura e poi ritiro all’Hotel Britannique e all’esterno dello stadio, nel pre-partita gli azzurri potranno ricevere anche il supporto dei propri tifosi che accompagneranno il pullman.

