Fabian, spunta il City e il Napoli lavora ad un nuovo profilo a centrocampo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ipotizza i vari movimenti a centrocampo, il Manchester City ci prova: Fabian Ruiz con molta probabilità lascerà il club.

I cambiamenti a centrocampo saranno molteplici, oltre all’ipotetico addio di Fabian, potrebbero esserci altre variazioni.

“Dall’ipotetica cessione di Fabian Ruiz, al Manchester City, il club potrebbe guadagnare almeno 40 milioni, che potranno essere reinvestiti. Tuttavia il cambio d’allenatore costerà molto al club, poiché si dovrà contare almeno su un uomo in mezzo, che sia l’interprete della nuova filosofia di gioco e quindi richiesto dal tecnico. Dunque, serve tempo per focalizzare su obiettivi di primaria importanza. In ogni caso il Napoli lavora da tempo su vari profili e ce n’è uno che piace molto a centrocampo, il belga del Bruges, Charles De Ketelaere, classe 2001″.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Verona, per Gattuso un solo dubbio in formazione

Allegri è in parola con il Napoli, dipende tutto dal Real Madrid

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi al summit mondiale sulla salute: “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocemente”