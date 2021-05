Napoli-Verona, per Gattuso un solo dubbio in formazione

Napoli-Verona, un solo dubbio per Gattuso

Napoli-Verona sarà la partita che deciderà il futuro della squadra azzurra, Gattuso sembra voler confermare in blocco la formazione che ha vinto a Firenze. In porta confermato Meret, in difesa ci saranno Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. Coppia centrale formata nuovamente da Manolas e Rrahmani. A centrocampo Fabian Ruiz sicuro del posto, mentre ci sarà un ballottaggio fra Bakayoko e Demme. In attacco alle spalle di Osimehn, ci saranno Insigne, Zielienski e Politano.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysay, Bakayoko (Demme), Fabian Ruiz, Insigne, Zielinski, Politano, Osimhen.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, con Allegri c’è l’accordo su ingaggio e bonus

Allegri è in parola con il Napoli, dipende tutto dal Real Madrid

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: California riapre il 15 giugno, addio distanziamento