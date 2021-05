Napoli, Hysaj ci ripensa. Pronto ad acoltare le offerte per il rinnovo

Napoli, Hysaj ora potrebbe rinnovare

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Elseid Hysaj starebbe pensando di ascoltare le offerte e valutare il possibile rinnovo con il Napoli. Il terzino azzurro sembrava destinato ad andare via a parametro zero, ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato. Sulle sue tracce negli ultimi mesi c’erano tanti club italiani ed esteri, tra cui Roma, Milan e Lazio. Nel corso della prossima settimana con la fine del campionato, le parti potranno aggiornarsi e cercare un accordo che fino ad oggi non p mai stato trovato.

