ADL ci ripensa e in caso di Champions potrebbe riconfermare Gattuso

L’edizione di Tuttosport insiste, il lavoro di Gattuso potrebbe proseguire al Napoli: “In caso di Champions De Laurentiis proverà a tenere Gattuso”.

In seguito ad un’annata travagliata tra De Laurentiis e Gattuso le strade si sono separate. Ma il patron potrebbe tentare un dialogo con il tecnico.

De Laurentiis domani sarà presente al Maradona per l’ultima di campionato, con la speranza di poter scendere all’interno degli spogliatoi per festeggiare il ritorno in Champions. In più il patron vorrebbe tentare un approccio per confermare Gattuso. La tifoseria è speranzosa e sogna in un accordo tra le parti. Se arriveranno dei segnali da ADL, a quel punto toccherà al tecnico decidere se riaprire un dialogo o rifiutare. In caso di addio poi, la palla ripasserà a De Laurentiis che dovrà sperare in un’altra scelta fortunata.

