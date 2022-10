Napoli, il gesto polemico di Elmas e la reazione di Spalletti

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha di recente pubblicato sui social una foto che ha fatto discutere.

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha pubblicato sui propri canali social la foto di una panchina con la seguente didascalia: “Il mio primo amore”. Il gesto da lui compiuto è stato visto come una sorta di polemica nei confronti di Lucino Spalletti che fino ad ora non lo ha schierato molte volte in campo. Il tecnico per il momento non sembra aver ribattuto a ciò.

Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera:

“Il gruppo prima di tutto, anche se non manca il malumore di chi gioca poco. È il caso di Elmas che sui social ha pubblicato una foto della panchina. E ha scritto polemico: il mio primo amore. Spalletti non raccoglie la frecciatina, c’è il Bologna e la continuità da tenere.”

Fonte foto: Instagram, @eljifelmas24

