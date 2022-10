L’AVVERASRIO – Il Napoli sfida il Bologna in campionato

Il Napoli si prepara a sfidare il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona; l’appuntamento è domenica 16 ottobre alle ore 18.

Napoli e Bologna si sfideranno allo Stadio Maradona in occasione della decima giornata di campionato. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti occupa attualmente la prima posizione della classifica nella classifica di Serie A con 23 punti; dalla scorsa settimana i partenopei non condividono più il primato con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non è andata oltre il pari nel match contro l’Udinese. Per gli azzurri sarà certamente un’occasione da non perdere per blindare in maniera ancora più netta il primo posto, rimanendo così imbattuti. Il Bologna di Thiago Motta si trova invece molto più in basso: i rossoblù occupano infatti il 17° posto della classifica con soli 7 punti. Dall’inizio della stagione il club ha trovato la vittoria soltanto una volta, dunque è sicuramente alla ricerca di un riscatto.

Il Bologna in campo

Per la decima sfida di campionato Thiago Motta si affiderà al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà il solito Skorupski, mentre la difesa a quattro potrebbe essere composta d Posch, Bonifazi, Lucumi e Cambiaso. A centrocampo si vedranno Medel e Ferguson, mentre è in arrivo una novità in attacco. Davanti ad Aebisher, Dominguez e Barrow ci sarà Zirkee. Arnautovic, partirà probabilmente dalla panchina non avendo ancora recuperato al 100% da un infortunio. Di seguito la probabile formazione della squadra ospite:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

Anche il Napoli dovrà fare i conti con due indisponibili, Anguissa e Rrahmani. La buona notizia è però il recupero di Victor Osimhen, che torna a disposizione anche in campionato dopo circa un mese di assenza. Di seguito le probabili scelte di Luciano Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

I precedenti

I precedenti tra Napoli e Bologna sono in tutto 126, in particolare quella di domenica 16 ottobre sarà la sfida numero 63 in casa azzurra. Il bilancio è nettamente a favore della squadra di casa: nelle suddette gare il Napoli ha portato a casa i tre punti per ben 30 volta, contro i 10 successi del Bologna. I pareggi in tutto sono 23. L’ultima sconfitta in casa degli azzurri risale al 2019, quando i rossoblù hanno vinto per 1-2. L’ultima vittoria dei padroni di casa risale invece al 2021, quando hanno sconfitto gli ospiti con un netto 3-0. Il pareggio in casa azzurra non accade dal lontano 2012.

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Sarà la prima volta che quest’ultimo incontrerà gli azzurri, mentre con i rossoblù c’è già un precedente avvenuto quest’anno. La gara in questione è quella contro l’Empoli risalente allo scorso 6 febbraio e conclusasi con il pareggio di 0-0.

