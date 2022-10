Cassano: “Kvara è un fenomeno. Kim è un animale che sta sostituendo uno dei migliori al mondo”

Cassano elogia kvaratskhelia e Kim

Antonio Cassano continua a parlare del Napoli ai microfoni della Bobo Tv, il canale social di Christian Vieri. Ecco le sue parole:

“Khvicha Kvaratskhelia è un fenomeno, di Kim Min-Jae non se ne parla tanto ma sta sostituendo uno dei tre migliori al mondo e non me ne sono accorto. E’ un animale sul corto e sul lungo, sempre concentrato e non sbaglia un intervento. In questi due mesi è stato devastante. Dobbiamo goderci questi giorcatori, nomi come Kvara, Kim e Stanislav Lobotka, perché prima o poi te li vengono a soffiare. Verrà una big europea”.

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

