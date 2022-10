Napoli-Bologna, il Maradona vicinissimo ad un altro sold out

Il Corriere dello Sport si concentra su Napoli-Bologna, in particolare sui numerosi tifosi che saranno presenti allo Stadio Maradona.

Napoli e Bologna si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona questo pomeriggio alle ore 18. Il Corriere dello Sport si sofferma sui numerosi tifosi azzurri che saranno presenti allo Stadio. Il Maradona infatti sarebbe vicino ad un altro sold out da parte dei tifosi azzurri: mancherebbero solo pochi biglietti da vendere.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano:

“Krol oggi sarà in tribuna per la partita con il Bologna. Lui e poi altri cinquantamila spettatori o giù di lì: restano appena gli ultimi biglietti e poi lo stadio sarà dichiarato sold-out. Tutto esaurito. Un po’ com’è accaduto mercoledì in Champions. La squadra, insomma, ha riconquistato il popolo azzurro; un popolo che sogna e che non smette di partecipare a quella che è diventata una grande festa del calcio. Un rapido calcolo? Tra oggi e l’Ajax al Maradona si parla della carica dei centomila.”

