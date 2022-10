Su Lozano gli occhi della Premier, anche il Liverpool sulle tracce del messicano

Anche il Liverpool su Lozano

I club della Premier continuano a seguire molto da vicino le prestazioni di Hirving Lozano, che dopo un inizio di stagione difficile sembra aver imboccato la strada giusta. Come riportato da SportMediaset, oltre il Manchester United sul messicano c’è anche il Liverpool. Il messicano ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma ancora non si è parlato di un eventuale rinnovo. Possibile che si possa iniziare a discuterne dopo il Mondiale, dove Lozano sarà protagonista con la maglia del Messico.

