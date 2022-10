Calciomercato, il Chelsea interessato a Lobotka

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Chelsea sarebbe interessato al centrocampista Stanislav Lobotka.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka sarebbe diventato un obiettivo del Chelsea. A riportare la notizia ci ha pensato Calciomercto.com, spiegando che il giocatore azzurro avrebbe conquistato Potter. Lobotka è certamente una della sorprese del Napoli di questa stagione: in campo si è conquistato ormai un posto da titolare e di recente si è parlato anche di un probabile rinnovo.

Ecco quanto riporta Calciomercato.com:

“Stanislav Lobotka è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli. Nelle ultime settimane però dall’Inghilterra fanno registrare un interesse per lo slovacco da parte del Chelsea che già in passato aveva sfilato agli azzurri il regista. Dopo Jorginho, Potter ora vuole anche il centrocampista che così bene sta facendo in questa stagione.”

