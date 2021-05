Napoli, tre giocatori convocati per l’Europeo,: non ci sarà Politano

Tre giocatori del Napoli sono stati convocati per il prossimo Europeo, tra essi non c’è Matteo Politano.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i nomi dei giocatori chiamati a disputare il prossimo campionato europeo. Parlando del Napoli, la presenza di due di essi è ormai certa, parliamo di Lorenzo Insigne e di Giovanni Di Lorenzo. Anche Meret potrebbe trovare un posto nella squadra: il portiere titolare sarà Donnarumma, ma l’azzurro potrebbe essere il terzo difensore estremo. Il discorso non vale per Matteo Politano, che non rientra nella lista dei convocati.

Dal quotidiano si legge:

“Donnarumma titolare, sperando la questione contratto non lasci strascichi (come il momento no degli juventini). Sirigu vince. Per la terza maglia sfida tra Meret, protagonista del bel finale del Napoli, rientrato con applausi nel Cagliari e Gollini non sempre perfetto con l’Atalanta, ma sempre stimato da c.t. In difesa otto sicuri: Florenzi, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Acerbi, Bastoni ed Emerson. Attaccanti, sette già con le valigie pronte: Chiesa, Berardi, Belotti, Immobile, Insigne, Kean e Pellegrini.”

