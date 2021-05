Fiorentina-Gattuso: accordo biennale sempre più vicino, i dettagli

Rino Gattuso sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo il direttore di TMW Radio, Nick Ceccarini, si starebbe già parlando di un contratto biennale.

Rino Gattuso sempre più vicino alla Fiorentina e sempre più lontano dal progetto Napoli.

Sulla lista di Commisso, Rino Gattuso, resta il principale nome per il ruolo di allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Quest’oggi Iachini ha ufficializzato che il prossimo anno non verrà confermato e gli indizi ripotano tutti all’attuale traghettatore del Napoli. Tra Gattuso e il club viola si starebbe già parlando di un contratto biennale e gli ultimi dettagli sarebbero limati solamente al termine dell’attuale campionato.

