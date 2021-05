Salernitana, cori anti Napoli durante i festeggiamenti

Con la vittoria di oggi contro il Pescara, la Salernitana si è assicurata la partecipazione al prossimo campionato di Serie A dopo oltre 20 anni. In città è ovviamente scoppiata la festa, con numerosi tifosi granata che hanno affollato la città. Non sono però mancati alcuni cori antinapoli, che hanno macchiato la festa per la promozione. Dal classico “Chi non salta è napoletano” a il solito “Noi non siamo napoletani”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mastella: “Mazzoleni ha favorito due volte il Cagliari”

Bergamo, ex designatore: “Nessun rigore per il Benevento, Viola si è buttato!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

iZilove Foundation sostiene il progetto “Isole Fiorite”