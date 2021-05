Mastella: “Mazzoleni ha favorito due volte il Cagliari”

Clemente Mastella attacca l’operato di Mazzoleni

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, è intervenuto in diretta ai microfoni de Il Sogno nel Cuore dove ha criticato duramente l’operato di Mazzoleni nella sfida contro il Cagliari. Ecco quanto dichiarato:

“In Benevento-Cagliari c’è stato un errore di protocollo Var. Questo è un danno per la società e per la città di Benevento. Per ciò che è successo, gli avvocati si stanno già mobilitando per chiedere un risarcimento danni. La società delle Streghe è una delle poche che ha una proprietà tipicamente italiana, e nel nostro calcio, ormai, sono sempre più rare. Se ci vogliono fuori dalla Serie A, basta dirlo. L’errore è stato commesso, ma Doveri è stato incapace di annullare la chiamata di Mazzoleni. Quest’ultimo è recidivo, a Napoli, in maniera diversa, ha favorito lo stesso Cagliari a discapito nostro. Sarà una coincidenza, ma è molto strano. Di questo passo, nel nostro calcio, svaniranno le storie di Davide contro Golia. Un ammissione di colpa avrebbe placato sicuramente gli animi. Con ciò che è successo, tutta Italia è d’accordo con noi: mia moglie, la senatrice Sandra Lonardo, ha mosso un’interrogazione parlamentare riguardo i fatti accaduti nel match disputato ieri e gli interessi della famiglia Mazzoleni a Cagliari. Credo che non abbiano voluto ci fossero tre squadre della Campania in Serie A. Il Cagliari rappresenta tutta la Sardegna, il Benevento solo Benevento.”

