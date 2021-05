Bergamo, ex designatore: “Nessun rigore per il Benevento, Viola si è buttato!”

L’ex designatore Bergamo a favore di Doveri e Mazzoleni

L’ex designatore arbitrale ai tempi di calciopoli Paolo Bergamo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il rigore non concesso al Benevento. Ecco quanto dichiarato in merito all’episodio:

“E’ giudizio di Doveri, di Mazzoleni e anche il mio: per me il calcio di rigore per il Benevento non c’era. Il calciatore di fronte ad un ostacolo ha cercato l’impatto, invece poteva continuare anche la sua corsa. Non è una dinamica da fallo e da calcio di rigore. Mazzoleni richiama l’arbitro a vedere, quest’ultimo va a vedere e cambia decisione. Questo vuol dire che Doveri, rivedendo la dinamica, s’è accorto che il rigore non c’era.”

