Arbitri & Arbitri – Gianpaolo Calvarese è l’arbitro di Napoli-Udinese

Arbitri & Arbitri – Gianpaolo Calvarese sarà l’arbitro di Napoli-Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato.

Si avvicina la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, e per questo turno infrasettimanale il Napoli di Gennaro Gattuso deve affrontare l’Udinese di Luca Gotti. In questo finale di stagione gli azzurri stanno dimostrando tutto il loro potenziale. Il Napoli infatti non perde dallo scorso 7 aprile, non a caso la squadra si trova al quarto posto della classifica di Serie A, a soli due punti dal secondo posto. Discorso completamente diverso per l’Udinese: i bianconeri non vincono dal 17 aprile. Tuttavia la squadra è undicesima in classifica, dunque la salvezza è stata ampiamente raggiunta.

I precedenti di Gianpaolo Calvarese con il Napoli

In occasione di Napoli-Udinese gli azzurri ritornano allo Stadio Diego Armando Maradona; il fischio di inizio è previsto per martedì 11 maggio alle ore 20:45 e l’arbitro chiamato a dirigere il match è Gianpaolo Calvarese. L’arbitro classe 1976 appartiene alla sezione di Teramo, città in cui è nato. Calvarese debutta in Serie A nel 2009 e ha arbitrato tredici partite del Napoli. Il fischietto marchigiano fino ad ora è stato quasi un portafortuna per i partenopei: sotto il suo arbitraggio essi non hanno mai perso, hanno vinto 9 volte e pareggiato in 4 occasioni.

Sarà la terza volta che Gianpaolo Calvarese dirigerà un match tra le due compagini. La prima volta risale all’anno 2014, quando alla Dacia Arena il punteggio finale fu 1-1. Gli azzurri passarono in vantaggio sul finale del primo tempo con Callejon, ma all’inizio della ripresa un’errore di Pepe Reina favorì il pareggio della squadra friulana. La seconda gara è datata 18 aprile 2018. In quell’occasione il risultato finale fu 4-2 per gli azzurri. L’Udinese riuscì ad andare in vantaggio due volte: il primo gol fu siglato infatti dai bianconeri con Jankto, ma dopo meno di 5 minuti Insigne riuscì a pareggiare i conti. Nella ripresa Ingelsson siglò l’1-2 a favore dell’Udinese, ma anche lì non passò molto tempo prima del pareggio di Albiol. Finalmente il Napoli riuscì ad andare in vantaggio con Milik ed i friulani non ebbero reazioni, motivo per il quale gli azzurri siglarono il poker con Tonelli.

I precedenti di Gianpaolo Calvarese con l’Udinese

Anche l’Udinese ha incontrato Gianpaolo Calvarese numerose volte, per la precisione quindici. Il bilancio del club di Udine però non è molto positivo, in quanto è caratterizzato da 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione di campionato sarà il terzo incontro tra l’arbitro e la squadra. La prima occasione risale allo scorso novembre, la gara in questione era contro il Genoa ed i bianconeri vinsero per 1-0. La seconda volta è stata invece contro l’Atalanta, gara in cui nessuna delle due squadre ne usci vincitrice: il risultato finale fu 1-1.

Maria Marinelli

