Chiariello:”Senza le pay-tv il calcio italiano perde introiti fondamentali”

Umbreto Chiariello nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show è intervenuto con il suo solito editoriale. Ecco quanto dichiarato: “C’era un famosa frase di Totò “Io non pago” e torna drammaticamente di moda in questo momento. Si approssima la sesta tranche di pagamento delle paytv al calcio italiano: Sky e DAZN devono corrispondere i soldi, ma i legali stanno valutando di contestare la cifra ai club per eccessiva onerosità. I nodi stanno venendo al pettine. Se il calcio italiano non riceve i soldi dalle paytv perde la gran parte degli introiti, la base su cui si forma il sistema calcio. Nel frattempo il CODACONS e gli utenti cominciano a chiedere la restituzione dei soldi per servizio non fruito. Se anche il calcio, come il rugby, dovesse arrendersi si rischia una stagione di non ritorno”.

