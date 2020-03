Ancelotti:”La vita è cambiata, Liverpool-Atletico? Ecco cosa mi hanno detto”

L’intervista all’ex allenatore azzurro

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Dello Sport dove si è affrontato il tema legato alla pandemia mondiale che stiamo vivendo. Si è parlato anche di come il calcio e l’economia legata al mondo dello sport debba adeguarsi una volta finita l’emergenza. Ecco quanto dichiarato:

“Per ora qui non c’è bisogno dell’autocertificazione, ma credo che a breve verrà introdotta come in Italia. In giro inizia a vedersi un po’ di polizia, le attenzioni principali sono per Londra che è abbastanza compressa, Liverpool ha spazi molto grandi. Il Governo ora sta lavorando con attenzione, i cittadini hanno grande fiducia nel sistema sanitario nazionale. L’Everton sta facendo molto per quanto riguarda l’assistenza ad anziani e malati. Stiamo vivendo una vita alla quale non eravamo abituati, la situazione ci cambierà profondamente. Saremo costretti a darci una bella ridimensionata, a partire dal mondo del calcio. Al momento la priorità è limitare il contagio in ogni modo, ogni altra cosa è secondaria. Non mi interessa parlare di ripresa, di date, in questo momento è l’ultimo dei miei pensieri. La Premier League ha imposto alle società di dare tre settimane di vacanza ai propri tesserati. L’idea è quella di ripartire a maggio, ma non sarà possibile, è indubbio. Sento parlare di taglio agli stipendi o altre manovre, ma sono soluzioni inattuali. A breve cambierà l’economia del mondo del calcio: i diritti tv costeranno meno, giocatori e allenatori guadagneranno meno, i biglietti costeranno meno. Tutto ciò perchè la gente avrà meno soldi: bisogna prepararsi ad una contrazione generale dell’economia. Attualmente la priorità è contrastare il virus, poi se si riuscirà a riprendere la stagione ben venga. Sulla preparazione sento un mucchio di caz***e, è un falso mito. Ricordo che nel 2006 a causa di Calciopoli, con il Milan mi ritrovai improvvisamente a dover giocare i preliminari di Champions League. I calciatori erano in vacanza ed alcuni tornarono a 24 ore dal calcio d’inizio: è inutile che ti ricordi come andò a finire a maggio.

