Coronavirus, il bollettino delle 18 – Oggi quasi mille morti, la Lombardia funestata

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Oggi quasi mille morti, oltre la metà in Lombardia

Pesante il bollettino odierno legato all’emergenza Coronavirus, diffuso come di consueto dalla Protezione Civile in una conferenza. Le persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 salgono a 66.414 (+4.401 rispetto a ieri). I deceduti sono diventati 9134 con +969 rispetto a ieri (+11.9%, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza), di cui 541 soltanto in Lombardia. 10950 sono invece i guariti (+589, 5.7%).

Regione per Regione

Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)

Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)

Veneto 7497 (+562, 8.1%)

Piemonte 7092 (+558, 8.5%)

Marche 3196 (+82, 2.6%)

Liguria 2696 (+129, 5%)

Campania 1454 (+144, 11%)

Toscana 3450 (+224, 6.9%)

Sicilia 1250 (+86, 7.4%)

Lazio 2295 (+199, 9.5%)

Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)

Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)

Puglia 1334 (+152, 12.9%)

Umbria 884 (+82, 10.2%)

Bolzano 1003 (+97, 10.7%)

Calabria 494 (+101, 25.7%)

Sardegna 530 (+36, 7.3%)

Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)

Trento 1391 (+94, 7.2%)

Molise 109 (+6, 5.8%)

Basilicata 151 (17, 12.7%)

CI SONO 6.414 I MALATI, 4.401 PIÙ DI IERI

Dai dati della Protezione civile emerge che i malati sono: 23.895 Lombardia (1.706 più di ieri), 9.361 in Emilia-Romagna (+511), 6.648 in Veneto (+508), 6.347 in Piemonte (+397), 2.850 nelle Marche (+55), 3.170 in Toscana (+197), 2.060 in Liguria (+33), 2.013 nel Lazio (+178), 1.292 in Campania (+123), 1.027 in Friuli Venezia Giulia (+73), 1.164 in Trentino (+70), 833 in provincia di Bolzano (+42), 1.236 in Puglia (+141), 1.158 in Sicilia (+63), 925 in Abruzzo (+65), 824 in Umbria (+54), 413 in Valle d’Aosta (+35), 496 in Sardegna (+34), 469 in Calabria (+97), 86 in Molise (+5), 147 in Basilicata (+14).

Quanto ai deceduti: 5.402 in Lombardia (+541), 1.267 in Emilia-Romagna (+93), 313 in Veneto (+26), 569 in Piemonte (+120), 336 nelle Marche (+26), 177 in Toscana (+19), 331 in Liguria (+51), 98 in Campania (+15), 118 nel Lazio (+12), 76 in Friuli Venezia Giulia (+4), 69 in Puglia (+4), 60 in provincia di Bolzano (+12), 39 in Sicilia (+6), 68 in Abruzzo (+5), 21 in Umbria (+1), 37 in Valle d’Aosta (+9), 102 in Trentino (+16), 18 in Calabria (+4), 21 in Sardegna (+2), 9 in Molise (+1), 3 in Basilicata (+2).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – De Luca: “Queste mascherine sono buone per i nostri nipoti a Carnevale!”

Venerato sulla ipotesi di assegnare lo Scudetto senza finire la Serie A e sul futuro di Milik

Lorenzo Insigne: “In questo periodo, con Gattuso non parliamo solo di calcio”

Calciomercato – Ecco perchè Arek Milik lascerà il Napoli

FIGC, calciatori, Sky, Serie A? Tutti dovrebbero fare sacrifici. De Laurentiis presente su mercato e donazioni

De Luca, fa il punto della situazione: “Tra 10 giorni arriva il picco con oltre 3000 contagi”

TMW – Nome nuovo per il Napoli: Vlachodimos del Benfica

CONTENUTI EXTRA

Giovane positivo in aereo fino a Palermo

Coronavirus: Via Crucis Papa a S. Pietro