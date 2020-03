Azmoun-Napoli – Lo Zenit fissa il prezzo, parte la trattativa

Azmoun è nella lista di Cristiano Giuntoli per la sostituzione di Arek Milik

Stando a quanto riportato dal portale todofichajes.com, l’attaccante iraniano di proprietà dello Zenit di San Pietroburgo, risponderebbe al profilo ideale per prendere il posto di Milik al centro dell’attacco del Napoli per la prossima stagione. La redazione di ForzAzzurri aveva già riportato dell’interessamento per l’attaccante ma le ultime news vedono i contatti sempre più frequenti con il club russo che ha fissato intanto il prezzo, 25 milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – Si torna su Arias, Ancelotti permettendo

Politano ai tifosi:”Il San Paolo emozionante, ecco il mio idolo”

Ascierto:”Il Tocilizumab è una speranza. Aspettiamo la sperimentazione”

Koulibaly verso la Premier, City e United preparano l’assalto

Alvino:”L’80% dei club è a rischio se non riprende il campionato”[VIDEO]

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Oggi quasi mille morti, la Lombardia funestata

VIDEO – De Luca: “Queste mascherine sono buone per i nostri nipoti a Carnevale!”

Venerato sulla ipotesi di assegnare lo Scudetto senza finire la Serie A e sul futuro di Milik

CONTENUTI EXTRA

Giovane positivo in aereo fino a Palermo

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts