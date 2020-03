Politano ai tifosi:”Il San Paolo emozionante, ecco il mio idolo”

L’attaccante azzurro risponde ai tifosi

Matteo Politano si è reso protagonista di una diretta sui canali social della società, nella quale ha risposto alle domande dei tifosi. Ecco cosa ha detto:

Sogno nel cassetto? Un giorno è quello di vincere qualcosa di importante sia col club che con la Nazionale”.

Se non avessi fatto il calciatore? Sarei andato a lavorare con mio padre che fa il meccanico.

Difensore più forte incontrato? Quello che mi ha impressionato di più è stato Jordi Alba, uno dei più forti con cui ho giocato contro.

Prima volta al San Paolo? Emozione forte. Anche da avversario mi sono emozionato.

Piatto preferito di Napoli? La pizza. Ogni tanto provo a farla a casa ma non è buona come in giro.

Idolo? E’ sempre stato Francesco Totti. Sono cresciuto a Roma ed è sempre stato un punto di riferimento.

Lingua napoletana? Qualcosa ho imparato. Stando con Insigne non posso non impararla

Come passo il tempo? In questo periodo che stiamo a casa ci teniamo in allenamento, faccio qualche ora di lavoro e poi guardo film o gioco alla play o sto con la mia ragazza e con il cane.

