La confessione di Rami:”Benitez mi voleva a Napoli, ma io preferivo Milano”

Adil Rami ex difensore del Milan ha rivelato un retroscena che risale ai tempi di Benitez a Napoli

Nell’ultimo mese vanno sempre più di moda le dirette via social, e molte volte i protagonisti si divertono a raccontare anedoti inediti. Adil Rami, ex difensore del Milan, nel corso di una diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha rivelato un retroscena che riguarda il Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Quando era al Valencia mi ha chiamato Benitez per andare al Napoli, io gli ho risposto che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma a Milano. Così sono andato al Milan: a me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto un problema col tuo amico Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute“.

