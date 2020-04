L’avvertimento di Ascierto:”Non abbassiamo la guardia, fase 1 ancora in corso”

Paolo Ascierto, chiede a tutti di non abssare la guardia e di prestare ancora attenzione

Paolo Ascierto, oncolo dell’ospedale Pascale di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi de Il Mattino. Il dottore ci ha tenuto a ribadire di prestare ancora attenzione i nquanto la fase uno è ancora in corso. Ecco quabto dichiarato: “In questa fase non bisogna abbassare la guardia. I numeri in Campania sono buoni, ma non possiamo dire di essere usciti dalla Fase 1. I contagi al Nord sono elevati ancora. Da noi ci sono meno pazienti in terapia intensiva. ma dobbiamo comunque mantenere alto il livello di allerta. Il virus ancora cicrcola“.

