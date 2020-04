Borrelli, Regione Campania:”Da Milano a Napoli con febbre,nessun controllo alla partenza”

Francesco Emilio Borrelli lancia l’allarme dei mancati controlli in altre regioni

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli attraverso un post sul suo profilo ufficiale di Facebook, riporta una notizia sconcertante. Un passegero partito da Milano presentava tutti i sintomi del covid-19 e non è stato controllato alla sua partenza. Ecco quanto dichiato:

“E’ stato trovato un caso sospetto di Coronavirus sul treno proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il cittadino presentava febbre e altri sintomi riconducibili al Covid-19. E’ quanto emerso dagli appositi controlli che vengono effettuati sui passeggeri dall’inizio dell’epidemia. Come è stato possibile far salire a bordo di un treno un passeggero con la febbre? Chi svolge, nelle altre regioni, i dovuti controlli per fermare il contagio? In questo modo, con gente proveniente da fuori, dove evidentemente le verifiche non sono serrate, si rischia di danneggiare la nostra regione e buttare all’aria tutti gli sforzi fatti in questi mesi. Quello che è accaduto è gravissimo, e se confermato ci aspettiamo pesanti interventi. La persona è stata sottoposta a tampone: se positiva bisognerà fare tutte le indagini del caso. Va duramente punita: come si può pensare, in questo momento, di andarsene in giro con la febbre e addirittura prendere un treno?”

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che nel corso dell’appuntamento in diretta su TV e Web Radio – FSC Speciale #FacciamociCompagnia – Questa settimana Francesco E. Borrelli, consigliere della Regione Campania sarà nostro ospite in diretta. Potete seguire la trasmissione sulla nostra pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La confessione di Rami:”Benitez mi voleva a Napoli, ma io preferivo Milano”

L’avvertimento di Ascierto:”Non abbassiamo la guardia, fase 1 ancora in corso”

Ok vendita cibo da asporto nelle Marche